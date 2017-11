Gde će Nole biti 1. januara?

Foto: Mondo/ Goran Sivački Novak Đoković najavio je da će se vratiti tenisu posle duge pauze na egzibiciji u Abu Dabiju, koja je zakazana od 28. do 30. decembra. A prvi takmičarski turnir odigraće 1. januara 2018. On će nastupati na turniru u Dohi, koji će trajati do 7. januara. Đoković je aktuelni šampion tog turnira, koji je osvajao dva puta u karijeri. Prvi pehar u Kataru podigao je 2016. godine. "Štepanek će biti Đokovićev trener" Na...