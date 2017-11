Doha dočekuje Novaka

Čini se da je povređeni lakat odlično zacelio jer je Novak Đoković ubrzo nakon pozivnog turnira u Abu Dabiju dodfao u svoj igrački kalendar za novu sezonu i takmičenje u Dohi. Srpski as će tako već 2. januara otvoriti novu ATP sezonu i to na turniru koji je osvojio 2016. i prošle godine savladavši u finalu Endija Marija, tada prvog igrača sveta. Iako je najniže ATP kategorije 250, to takmičenje je jedno od najpopularnijih među elitnim igrača...