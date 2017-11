Dodik o crtanju mape: To je hipotetički odgovor na hipotetičko pitanje, ne priznajemo Kosovo

Beta pre 39 minuta

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik rekao je povodom crtanja nove mape regiona da je to bio "hipotetički odgovor na hipotetičko pitanje", dodajući da o statusu Kosova odlučuje Srbija i da Banjaluka od početka prati Beograd po tom pitanju.Dodik je prethodno u intervjuu za Dojče vele, na molbu da pokaže na mapi šta će biti s granicama na Balkanu, predvideo da će za 10 godina u sastavu Srbije biti Republika Srpska i severni deo Kosova."Postavljeno mi je hipotetičko pitanje koje bi podrazumevalo dugoročna rešenja. Ono što sam rekao može se smatrati nekim mojim mišljenjem, odnosno, kao moj hipotetički odgovor na hipotetičko pitanje. Ništa više. Zvanični stav RS u tom pogledu je poznat: ne priznajemo Kosovo i poštujemo teritorijalni integritet Srbije", rekao je Dodik za Sputnjik.Dodik je rekao da je "jasno da RS, ukoliko dođe do bilo kakvog pokretanja definitivnog odlučivanja o tome u Srbiji, smatra da treba da se na dnevni red stavi i pitanje RS"."Nije ključno pitanje Kosova, već je ključno pitanje RS koje sam hteo da apostrofiram. Dakle, nemoguće je razgovarati o tome da neko odvoji Kosovo, a da RS ostane u BiH. To je osnovna poruka i te moje karte i tog mog stava".Predsednik RS je rekao da Banjaluka poštuje stav Srbije vezan za teritorijalni integritet i dodao da o statusu Kosova odlučuje Srbija.Ipak, Dodik je rekao da je nemoguće gotovo dva identična slučaja u neposrednoj blizini različito posmatrati i govoriti o Kosovu da može da bude nezavisno, a da RS ne može"."Uporno upozoravamo i mislimo da Republika Srpska može da ostane u Bosni i Hercegovini samo pod uslovom da se vrati ustavni poredak u toj državi. On danas ne postoji. Ustavni poredak Bosne i Hercegovine je srušen nasiljem visokih predstavnika, pre svega", dodao je predsednik RS.