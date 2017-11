Zabelela se Srbija: Sneg je negde već prilično napadao, a evo kada stiže i u Beograd (foto, video)

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje u kom se navodi da će danas u pojedinim delovima Srbije doći do formiranja snežnog pokrivača. U nižim predelim on će iznositi od 5 do 10 centimetara, dok će na planinama ići i više od 20 centimetara. Kako za "Blic" navodi Nedeljko Todorović iz RHMZ, i u Beogradu je takođe moguća kratkotrajna susnežica. - Postoji mogućnost susnežice i to tokom noći u Beogradu, ali samo u višim predelima...