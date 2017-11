Oblaci, kiša i sneg!

U većem delu zemlje danas će biti oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. U severnim krajevima ujutru i pre podne doći će do prestanka padavina uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša dnevna u većem delu od 3 do 5 , u Negotinskoj Krajini oko 7 stepeni. U Beogradu će danas biti oblačno, hladno, vetrovito. Ujutru...