Pretežno sunčano

VOJVODINA: Suvo uz razvedravanje i duže sunčane periode. Vetar pre podne slab do umeren severni i severozapadni i u slabljenju, a krajem dana u skretanju na slab južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -4, a maksimalna 8 stepeni. SRBIJA: Na severu i zapadu suvo uz razvedravanje i duže sunčane periode. Na jugu će doći do formiranja snežnog pokrivača od 5 do 10 cm. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo...