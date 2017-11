Minus, a narednih dana i košava, kiša

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović U ostalim krajevima umereno do potpuno oblacno na istoku i jugoistoku ujutru i pre podne još ponegde sa snegom. Vetar slab i umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Jutarnja temperatura od -5 stepeni C na severu do 2 stepena C na jugu i istoku, a najviša dnevna od 3 do 7 stepena. Inače, tokom noći i sutra ujutru predviđeno je oblačno mestimično sa snegom u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji...