Danas sunce, a za vikend sneg

Foto: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Po podne i krajem dana u severnim i zapadnim krajevima postepeno povećanje oblačnosti koje će se u toku noći proširiti na veći deo zemlje uslovljavajući povremeno kišu. Vetar slab i umeren, jugoistočni, tokom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2 C, najviša dnevna od 4 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim mrazem. Tokom...