Prvog decembra u Beogradu počinje tradicionalna novogodišnja manifestacija koja će trajati do kraja januara - gradonačelnik tvrdi - Beogradska zima 2018. biće kao nikada do sada. Ali, kao nikada do sada će i koštati - više od 100 miliona dinara, odnosno oko 800.000 evra. Šta će sve biti plaćeno tim novcem? Doček 2014. na beogradskim trgovima - 4,5 miliona dinara. Sa 8,2 miliona dinara dočekana je 2015. Najluđa noć 2016. koštala je Beograđane...