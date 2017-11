Vučić o Praljku: Ne bih taj čin nazivao kukavičkim i ne bih mu se rugao

Beta pre 7 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je odnos međunarodne zajednice prema Srbiji licemeran i da se primenjuju različiti aršini i kao primer naveo odnos i reakcije na izjave koje su stigle od hrvatskih vlasti nakon presude Haškog tribunala predstavnicima bosanskih Hrvata.Kometarišući reakcije hrvatskih vlasti nakon presude u sredu prema kojoj je hrvatsko rukovodstvo krivo za udruženi zločinački poduhvat, Vučić je rekao da ne razume kako uvek neko od hrvatskih zvaničnika ko ne zna šta će sa sobom pomene Srbiju i Srbe."Ja sam zadovoljan jer mi umemo da gledamo u svoje dvorište i što imamo mogućnost da donosimo odgovorne odluke. Ali nisam srećan zbog različitih aršina. Jer zamislite šta bi bilo da sam ja kao predsednik, pre sedam dana posle presude Mladiću za koju 95 odsto građana smatra da je protivpravna i loša, rekao ono što su rekli oni, kao i oni koji bi trebalo da nam budu uzori iz EU. Da sam rekao da je presuda nepravedna i da ćemo se protiv nje boriti svim sredstvima i da dan kasnije idem na Pale da utešim te ljude", rekao je Vučić.On je dodao da je licemerno što je Srbiji zamerano što je u jednoj prilici penzionisani general Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim tribunalom, održao predavanje na Vojnoj akademiji."Jel to hoćete da nas napravite da nismo normalni. Da ono što važi za vas ne važi za nas. Jeste vi normalni. I posle nam kažu da nismo nešto ispunili za poglavlja. Ko nije ispunio. Hoćete da vas molimo. Nećemo. Nemojte da otvorite nijedno poglavlje", rekao je Vučić.Žalbeno veće Haškog tribunala juče je u žalbenom postupku nekadašnjim visokim funkcionerima takozvane Hrvatske republike Herceg-Bosna utvrdilo da je postojao međunarodni oružani sukob u BiH i stanje okupacije, a potvrdilo je i postojanje hrvatskog udruženog zločinačkog pothvata s ciljem etničkog čišćenja delova BiH.Jedan od osuđenih Slobodan Praljak je posle izricanja presude, kojom je osuđen na 20 godina zatvora, popio otrov, i potom u bolnici i preminuo, nakon čega je Haški sud prekinuo rad.Predsednik Srbije je izrazio zadovoljstvo jer je Srbija, kako smatra, pokazala da je sposobna da stvari gleda na drugačiji način, da ne beži od prošlosti i teških tema, ali da akcenat stavi na budućnost."To su bile naše ključne rečenice, ali po reakciji u drugim delovima regiona, niko budućnost nije ni spomenuo. Nažalost, neki su se ponovo bavili Srbijom i Srbima, ali ja se nadam da će oni razumeti da moramo da živimo zajedno i gledamo u budućnost. Da li ćemo uspeti u tome, to je već druga stvar", rekao je Vučić.Komentarišući samoubistvo hrvatskog generala Slobodana Praljka u sudnici Haškog tribunala, Vučić je rekao "da taj čin ne bi nazvao kukavičkim i ne bi mu se rugao", ali da bi imao što šta da poruči ljudima u EU zbog različitih aršina."Zastrašujuće kroz šta prolaze novinarke Pinka Gordana Uzelac i Mara Dragović"Predsednik Srbije rekao je i da je zastrašujuće to kroz šta moraju da prođu novinarke televizije Pink Gordana Uzelac i Mara Dragović, posle pisanja pojedinih medija da one nisu zadobile teške povrede na protestu pokreta Dveri ispred zgrade Pinka."To što se dešava i kroz šta moraju da prođu Gordana Uzelac i Mara Dragović je zastrašujuće. Ta vrsta kampanje u kojoj je dozvoljeno barabama da nokautiraju devojke. Nisi joj vilicu slomio samo si je nokautirao. Ti fašisti nalaze opravdanje u izveštajima sudskih veštaka, pa to su samo lakše povrede, super", rekao je Vučić.Novinarke Televizije Pink Gordana Uzelac i Mara Dragović, koje su napadnute tokom protesta pokreta Dveri 16. septembra, nisu zadobile teške telesne povrede, navodi se u medicinskom izveštaju sudskog veštaka Branimira Aleksandrića koji je preneo list Danas.Kako taj list piše, u Aleksandrićevom nalazu se navodi da Gordana Uzelac nije imala potres mozga, niti je Mari Dragović bilo polomljeno rebro, iako su one zbog zadobijenih povreda tri dana ležale u Urgentnom centru, već da je Uzelac imala površne nagnječine mekog tkiva desne slepoočnice, što predstavlja laku telesnu povredu, a Dragović površne nagnječine mekih tkiva na potiljku.Početak suđenja osumnjičenom za napad na novinarke TV Pink Dejanu Vulićeviću (46) zakazan je za februar 2018. godine.