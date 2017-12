Hladno sa susnežicom

VOJVODINA: Hladno i oblačno sa susnežicom i snegom uz moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od -1 do 2 stepena. SRBIJA: Hladnije sa susnežicom i snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Samo na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije malo veća temperatura i kiša u nižim predelima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale....