Sutra nas očekuje prvi sneg

Temperatura od -1°C do 1°C. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U ponedeljak veoma hladno i uglavnom suvo, temperatura od -3 do 2°C. U utorak prolazno naoblačenje, ponegde sa slabim snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 2 do 5°C. U sredu, nakon hladnog jutra, u većini predela sa mrazem, tokom dana smanjenje oblačnosti, a temperatura u manjem porastu. U četvrtak jutro vedro i veoma hladno...