Nakon oblačnog i hladnog jutra, stižu kiša i sneg

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabim mešovitim padavinama, kišom i snegom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Na severu veći deo dana će biti suvo. Na planinama se predviđa manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do četiri, a najviša od dva do šest stepeni Celzijusa. U toku noći sa jugozapada će doći do...