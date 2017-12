Rada Manojlović otkrila: Severinin prošli album pisan je za mene

Tračara pre 2 sata | Tracara.com

Rada Manojlović otkrila je u novom intervjuu za jedan dnevni list da je Severinin prošli album Bred Pit zapravo pisan za nju. Pevačica, koja za sebe kaže da je najveći baksuz na estradi, ispričala je da je došlo do nesporazuma izmenju autora pesama i Saše Popovića, koji je u to doba odlučivao o pesmama. “Ceo Severinin album Bred Pit sam otpevala ja. Dakle, pesme Bred Pit, Grad bez ljudi, Dobro došao u klub, Ko me tjero i Kamen oko vrata, sve...