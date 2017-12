Orban angažovao tajne službe zbog Soroša

Soroš je na videosnimku ranije naveo da je Mađarska s Orbanom na vlasti pod većom represijom nego tokom sovjetske okupacije u periodu Hladnog rata, prenosi Rojters. "On ne može da dođe do mene, ali izrabljuje i tlači ljude u mađarskoj opoziciji", naveo je on. Tokom 80-ih godina prošlog veka Orban i Soroš su bili saveznici u rušenju komunizma, ali su nakon toga pošli drugačijim putevima. Soroš Orbana opisuje kao opasnog autokratu, dok...