Sneg i olujni udari vetra: Narednih dana gotovo da neće biti snega, ali nas zato za vikend očekuje hladni preokret

Već sutra biće oblačno, sa malom mogućnosti za padavine, osim na jugu zemlje, gde će i dalje biti snega. Vreme će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa provejavanjem slabog snega, nešto izraženijim u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. Novi sneg u utorak U noći između...