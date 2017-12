Sneg i danas u većem delu Srbije, od sutra suvo

Sneg koji će pokriti Srbiju biće visine od pet do 10 centimetara, lokalno i više, a u planinskim predelima biće više od 20 centimetara snega. Prvi sneg u Beogradu ove zime. Snow is falling in my street, in Belgrade. Autor: 021.rs Tweet Komentari 0 Nema komentara na izabrani dokument. Budite prvi koji će postaviti komentar. KOMENTARI nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje autora komentara. NEMAMO nikakvu...