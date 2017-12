Stoltenberg: Vojna neutralnost nije prepreka za saradnju sa Srbijom

Beta pre 4 sata

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas u Briselu da NATO poštuje opredeljenje Srbije da ostane vojno neutralna zemlja i da to nije prepreka za jačanje saradnje."Ne razgovara se o članstvu Srbije u NATO. Razlog je taj što je Srbija jasno stavila do znanja da joj to nije cilj i da ne želi članstvo u NATO, i NATO u potpunosti poštuje tu odluku. Srbija je odlučila da želi da ostane neutralna i teži članstvu u EU. Mi to poštujemo i pozdravljamo napredak u naporima Srbije da se pridruži EU", rekao je Stoltenberg na pitanje novinara da li se razgovara o ulasku Srbije u NATO.

Stoltenberg je međutim dodao da je "za NATO apsolutno moguće da ima dobro, prijateljsko, radno partnerstvo" sa zemljama koje ne žele u članstvo podsetivši da taj savez ima odlilčnu saradnju sa Finskom, Švedskom ili Austrijom.



Na pitanje o ruskom humanitarnom centru u Nišu Stoltenberg je rekao da je na Srbiji da odluči o tome i ponovio da je Srbija suverena zemlje i da NATO poštuje njene odluke.