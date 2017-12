Stoltenberg: Poštujemo to što Srbija ne želi u NATO

"Ne razgovaramo o članstvu Srbije u NATO-u. Srbija je jasno stavila do znanja da to ne želi i NATO to poštuje", rekao je prvi čovek NATO-a novinarima u sedištu Severnoatlantskog saveza. Kako je rekao, Srbija je odlučila da bude neutralna i teži ka članstvu u EU i NATO to poštuje i podržava njen napredak na tom putu. "Srbija je nezavisna,suverena država. Srbija ne želi u NATO. Ali za nas je potpuno normalno da imamo dobru saradnju i sa...