Mihajlović: Budžet za narednu godinu predviđa 79 milijardi dinara za infrastrukturu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je budžet za narednu godinu razvojni i da se njim predviđa 79 milijardi dinara za infrastrukturu, što je za pet milijardi više u odnosu na budžet za ovu godinu. Mihajlović je za RTS rekla da će sa više novca u njenom sektoru da se nastavi "rehabilitacija puteva od severa do juga i od istoka do zapada" u Srbiji. "To je stabilan budžet, razvojni, drugačiji...