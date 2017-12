RHMZ izdao upozorenje zbog snega

U Srbiji se sutra očekuje naoblačenje s kišom, padom temperature i vetrom, dok se kasnije posle podne i uveče očekuje sneg. U Novom Sadu, nakon suvog jutra, sledi jače naoblačenje sa kišom. Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. Temperatura do 7°C. Posle podne i uveče kiša će usled zahlađenja preći u susnežicu i sneg, a vetar će biti u skretanju na umeren do jak severozapadni. Temperatura krajem dana i uveče oko 0°C. U...