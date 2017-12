Hojt Brajan Ji: Podrška Srbiji ne samo na rečima već i na delima

- To nisu samo reči, to su naši programi pomoći, to su partnerstva sa Srbijom. Dakle, ne samo moralna podrška, već i konkretna pomoć. Naše su veze čvrste sa Srbijom - rekao je Hojt Brajan Ji za N1 Sarajevo. Govoreći o poruci koju je nedavno izrekao u Beogradu, o sedenju Srbije "na dve stolice", on ponavlja da zemlje koje žele da postanu članice EU, NATO ili bilo koje druge međunarodne organizacije, moraju ubediti lidere i članove...