Hojt Brajan Ji: SAD žele da pomognu Srbiji konkretno, a ne samo moralnom podrškom

Zamenik pomoćnika državnog sekretara Hojt Brajan Jira SAD kaže da SAD imaju interes da Srbija nastavi put ka Zapadu i Evropi i žele da pomognu Srbiji na tom putu. "To nisu samo reči, to su naši programi pomoći, to su partnerstva sa Srbijom. Dakle, ne samo moralna podrška, već i konkretna pomoć. Naše su veze čvrste sa Srbijom", rekao je Hojt Brajan Ji za regionalnu tv N1. On je sarajevskoj redakciji N1 rekao da je interes Amerike u regionu da...