Vučić: Povoljno do stana od proleća, 500 po kvadratu

Pripadnici snaga bezbednosti moći će da kupe stanove po najboljim netržišnim uslovima, jer su u državi za to stvorene finansijske mućnosti, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle prvog sastanka Komisije za pripremu programa za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. On je u zajedničkom obraćanju novinarima sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić, najavio da Vlada treba do sredine janura da precizira program,...