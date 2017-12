"Rusija spremna da zada novi udarac teroristima"

- Ukoliko teroristi ponovo podignu svoje glave, napašćemo ih na način koji do sada nisu videli. Nikada nećemo zaboraviti poginule i gubitke pretrpljene u borbi protiv terorizma u Siriji i Rusiji - rekao je Putin prilikom iznenadne posete vazduhoplovnoj bazi Hmejmim u Siriji, prenosi Tass. Međutim, istakao je on, ti gubici neće naterati Rusiju da digne ruke i povuče se jer to nije njena nacionalna karakteristika. - Naprotiv, to sećanje će...