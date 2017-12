Wall Street: Novi rekord Dow Jonesa, Fed povećao kamate

Dow Jones ojačao je 0,33 posto, na 24.585 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,05 posto, na 2.662 boda. Nasdaq indeks porastao je 0,20 posto, na 6.875 bodova. Kao što se i očekivalo, čelnici američke centralne banke povećali su u sredu, nakon dvodnevne sednice, ključnu kamatnu stopu za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 1,25 do 1,50 posto. To je već treće povećanje kamata u ovoj godini, no projekcije o rastu cene novca u idućim godinama...