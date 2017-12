Oblačno, povremeno sa kišom

Ponedeljak u Novom Sadu sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura jedan, maksimalna dnevna 12 stepeni. U utorak blago zahlađenje, a moguća je i kiša. Ujutru oko četiri stepena, do kraja dana do šest stepeni. U sredu s manjom mogućnošću padavina, te sa jutarnjom temperaturom od tri stepena. Do kraja dana možemo da očekujemo i devet stepeni, dok će u četvrtak biti slično vreme, sa dva stepena niže u toku dana. U petak ponovo...