San Francisko: Kamion udario pešake, sedmoro povređenih

Najmanje sedam ljudi je povređeno kada je kamion udario pešake i još dva vozila u San Francisku, a policija smatra da incident nije povezan sa terorizmom, objavile su lokalne vlasti i američki mediji, prenosi Rojters.

Blic pre 1 sat | Tanjug

SAN FRANCISCO: - Box Truck Hits Pedestrians, Car - At Least 7 Injured; Ages Range From Children To Elderly - Unclear If Act Was Intentional https://t.co/yNFZZPYeND pic.twitter.com/PhOjkB5Csq— Breaking911 (@Breaking911) January 2, 2018 Navodi se da je televizijski kanal "Ej-Bi-Si 7" javio da je teretni kamion juče po lokalnom vremenu prilikom nepropisnog skretanja ulevo udario dvoje pešaka, parkirani automobil i petočlanu porodicu koja je...