Pet osoba poginulo kada se turistički autobus prevrnuo u zapadnom Njujorku

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
NJUJORK - Pet osoba poginulo je kada se turistički autobus sa više od 50 putnika prevrnuo na auto-putu u zapadnom Njujorku, saopštila je policija.

Autobus, koji se vraćao sa Nijagarinih vodopada, prevrnuo se na auto-putu blizu Pembruka, oko 48 kilometara severoistočno od Bafala i 64 kilometra jugoistočno od Nijagarinih vodopada, prenosi CBS News. Prema saopštenju policije, vozilo je iz nepoznatih razloga izgubilo kontrolu i završilo u jarku. U nesreći nije bilo drugih vozila. Među poginulima nije bilo dece. Ukupno 54 osobe su bile u autobusu, uključujući dvoje zaposlenih iz autobuske kompanije "M&Y Tour Inc".
