Tajani: Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze

Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani predsedavajući vladinim samitom o rekonstrukciji.

- Italija je spremna da pošalje vojnike u Gazu kao deo Međunarodnih stabilizacionih snaga predviđenih u Trampovom planu - rekao je Tajani, prenosi ANSA. Tajani je pozvao na "jedinstvo u ostvarenju ciljeva među svim političkim snagama u (italijanskom) parlamentu". Demokratska partija (PD), italijanska stranka levog centra izrazila je spremnost da razgovara o ovoj temi. Slično je reagovala levičarska stranka Pokreta Pet zvezdica (M5S). - Italija može igrati ulogu u