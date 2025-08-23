U SAD poginulo pet turista u prevrtanju autobusa na autoputu blizu vodopada Nijagara

Pet osoba je poginulo, a desetine su povređene juče kada se autobus koji je vraćao oko 50 turista sa vodopada Nijagara prevrnuo na autoputu na severu američke savezne države Njujork.

Većina putnika u autobusu su indijskog, filipinskog ili kineskog porekla, objavila je policija te države. Nesreća se dogodila kod Bafala blizu kanadske granice u oblati Velikih jezera. Policijski zvaničnik kazao je da je, po svoj prilici, vozaču popustila pažnja da je izgubio kontrolu i autobus je završio u jarku, odbacivši da je reč o mehaničkom kvaru ili vožnji pod dejstvom alkohola. Među brojnim povređenim osobama niko više nije u smrtnoj opasnosti, dodao je taj