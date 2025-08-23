U SAD poginulo pet turista u prevrtanju autobusa na autoputu blizu vodopada Nijagara

Nova pre 50 minuta  |  Autor: Beta
U SAD poginulo pet turista u prevrtanju autobusa na autoputu blizu vodopada Nijagara

Pet osoba je poginulo, a desetine su povređene juče kada se autobus koji je vraćao oko 50 turista sa vodopada Nijagara prevrnuo na autoputu na severu američke savezne države Njujork.

Većina putnika u autobusu su indijskog, filipinskog ili kineskog porekla, objavila je policija te države. Nesreća se dogodila kod Bafala blizu kanadske granice u oblati Velikih jezera. Policijski zvaničnik kazao je da je, po svoj prilici, vozaču popustila pažnja da je izgubio kontrolu i autobus je završio u jarku, odbacivši da je reč o mehaničkom kvaru ili vožnji pod dejstvom alkohola. Među brojnim povređenim osobama niko više nije u smrtnoj opasnosti, dodao je taj
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pet osoba poginulo kada se turistički autobus prevrnuo u zapadnom Njujorku

Pet osoba poginulo kada se turistički autobus prevrnuo u zapadnom Njujorku

RTV pre 1 sat
Autobus s turistima prevrnuo se na autoputu blizu vodopada Nijagara: Poginulo pet turista

Autobus s turistima prevrnuo se na autoputu blizu vodopada Nijagara: Poginulo pet turista

N1 Info pre 35 minuta
U SAD poginulo pet turista u prevrtanju autobusa na autoputu blizu vodopada Nijagara

U SAD poginulo pet turista u prevrtanju autobusa na autoputu blizu vodopada Nijagara

Novi magazin pre 15 minuta
Tragedija u Njujorku: Prevrnuo se autobus sa 54 osobe, ima više poginulih

Tragedija u Njujorku: Prevrnuo se autobus sa 54 osobe, ima više poginulih

Euronews pre 1 sat
Stravična nesreća na autoputu, petoro mrtvih! Prevrnuo se autobus pun turista, veliki broj povređenih! Horor u Njujorku…

Stravična nesreća na autoputu, petoro mrtvih! Prevrnuo se autobus pun turista, veliki broj povređenih! Horor u Njujorku! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Prevrnuo se autobus pun turista, teška tragedija na autoputu! Ima poginulih, ljude izvlačili helikopterom (foto)

Prevrnuo se autobus pun turista, teška tragedija na autoputu! Ima poginulih, ljude izvlačili helikopterom (foto)

Alo pre 1 sat
Petoro mrtvih u stravičnoj nesreći u SAD: Prevrnuo se autobus pun putnika, veliki broj povređenih

Petoro mrtvih u stravičnoj nesreći u SAD: Prevrnuo se autobus pun putnika, veliki broj povređenih

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Njujork

Svet, najnovije vesti »

Autorski tekst bivšeg predsednka Turske Abdulaha Gula: „Rat u Gazi ogolio licemerje mnogih zemalja“

Autorski tekst bivšeg predsednka Turske Abdulaha Gula: „Rat u Gazi ogolio licemerje mnogih zemalja“

Danas pre 0 minuta
"Rekla sam mu da ne ide na Putina": Progovorila majka ruskog "gospodara rata": "Malo pre avionske nesreće je osećao..."

"Rekla sam mu da ne ide na Putina": Progovorila majka ruskog "gospodara rata": "Malo pre avionske nesreće je osećao..."

Blic pre 5 minuta
Više od 20 zemalja protiv izraelskog plana za izgradnju ilegalnih naselja na palestinskoj Zapadnoj obali

Više od 20 zemalja protiv izraelskog plana za izgradnju ilegalnih naselja na palestinskoj Zapadnoj obali

Blic pre 0 minuta
Lajlu Menendezu odbijen uslovni otpust nakon 35 godina zatvora zbog ubistva roditelja

Lajlu Menendezu odbijen uslovni otpust nakon 35 godina zatvora zbog ubistva roditelja

Euronews pre 5 minuta
Avion se trese, iz kabine se čuju jauci uplašenih putnika! Pogledajte stravičnu scenu na nebu iznad Italije (video)

Avion se trese, iz kabine se čuju jauci uplašenih putnika! Pogledajte stravičnu scenu na nebu iznad Italije (video)

Večernje novosti pre 0 minuta