Vulin: Atmosfera mržnje u društvu, vanredni izbori potrebni

Ministar odbrane Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandra Vulin ponovio je da je on za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora zbog "atmosfere mržnje u društvu". On je rekao za televiziju Pink da će tu odluku doneti Srpska napredna stranka - koalicioni partner njegovog Pokreta socijalista, ali da on ipak smatra da bi za Srbiju bilo dobro da bude prevremenih parlamentarnih izbora. "Treba dati priliku narodu da kaže šta misli o...