Tragedija jedva izbegnuta: Avion sa 162 putnika skliznuo s piste i umalo da završi u moru (foto, video)

Avion kompanije "Pegaz Erlajns" se zaglavio u blatu, a malo je falilo da sklizne u more. Svih 162 putnika i člana posade je evakuisano i bezbedno, rekao je guverner Trabzona Judžel Javuz. On je dodao da uzrok nesreće još nije poznat i da je istraga u toku. Avion je poleteo iz Ankare u subotu uveče. Državna agencija Anadolija je prenela da je na avionu došlo do panike među putnicima. Na fotografijama s lica mesta vidi se avion zaglavljen u...