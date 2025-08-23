Vojnici Nacionalne garde na ulicama Vašingtona počeće da nose oružje

Danas pre 6 sati  |  Beta
Vojnici Nacionalne garde na ulicama Vašingtona počeće da nose oružje

Ministar odbrane Pit Hegset naredio je trupama Nacionalne garde koje patroliraju ulicama Vašingtona u okviru mera američkog predsednika Donada Trampa čvršćeg sprovođenja zakona, da počnu da nose vatreno oružje, saopštio je danas Pentagon.

Ovaj korak predstavlja eskalaciju Trampove intervencije u rad policije u glavnom gradu SAD i dolazi u trenutku kada je skoro 2.000 pripadnika Nacionalne garde stacionirano u gradu po vlašću demokrata, nakon što su ove nedelje stigle stotine vojnika iz nekoliko republikanskih država. Tramp je prvobitno poslao 800 pripadnika Nacionalne garde Distrikta Kolumbija da pomognu saveznim organima za sprovođenje zakona u nastojanju da se obračuna sa kriminalom,
