Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

N1 Info pre 11 minuta  |  Beta
Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Državni sekretar SAD Marko Rubio uputio je podršku narodu Irana, nakon što su iranske vlasti isključile internet u pokušaju da obuzdaju antivladine proteste koji se šire tom zemljom. "SAD podržavaju hrabri narod Irana", napisao je na Iksu.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je juče novinarima u Beloj kući da će se SAD umešati u Iranu ako njena vlast počne da ubija ljude. Ocenio je da je ta zemlja "u velikoj nevolji", ali je isključio slanje vojske. Vlada te islamske države ceo dan drži zemlju u informacionoj izolaciji, ukinuvši internetske i telefonske veze sa svetom. Retka video svedočanstva sa terena šalju Iranci preko Starlinka, koji je u toj zemlji zabranjen.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Protest u Teheranu, građani dobijali preteće SMS poruke, Vašington odbacuje optužbe Irana da podstiče demonstracije

Protest u Teheranu, građani dobijali preteće SMS poruke, Vašington odbacuje optužbe Irana da podstiče demonstracije

RTS pre 12 minuta
U Iranu više od 200 poginulih u protestima, vlast koristi vatreno oružje; Iranski državni emiter učesnike protesta naziva…

U Iranu više od 200 poginulih u protestima, vlast koristi vatreno oružje; Iranski državni emiter učesnike protesta naziva "naoružani teroristi"

RTV pre 22 minuta
Tramp ponovo preti Teheranu: Iran je u velikoj nevolji, ali slanja trupa neće biti

Tramp ponovo preti Teheranu: Iran je u velikoj nevolji, ali slanja trupa neće biti

Nedeljnik pre 47 minuta
Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Serbian News Media pre 56 minuta
Rubio: Sjedinjene Države podržavaju hrabri narod Irana

Rubio: Sjedinjene Države podržavaju hrabri narod Irana

Politika pre 1 sat
STIŽU PRETEĆE SMS PORUKE, KRV NA ULICAMA! Pucnji odjekuju, 24 sata totalne odsečenosti od sveta: Iran tone u nezaustavljiv haos…

STIŽU PRETEĆE SMS PORUKE, KRV NA ULICAMA! Pucnji odjekuju, 24 sata totalne odsečenosti od sveta: Iran tone u nezaustavljiv haos

Blic pre 1 sat
Iran ključa, Evropa se smrzava, Tramp nastavlja da diže tenzije oko Grenlanda: Šta se desilo juče u svetu?

Iran ključa, Evropa se smrzava, Tramp nastavlja da diže tenzije oko Grenlanda: Šta se desilo juče u svetu?

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranInternetBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

N1 Info pre 11 minuta
Protest u Teheranu, građani dobijali preteće SMS poruke, Vašington odbacuje optužbe Irana da podstiče demonstracije

Protest u Teheranu, građani dobijali preteće SMS poruke, Vašington odbacuje optužbe Irana da podstiče demonstracije

RTS pre 12 minuta
Užas u Nemačkoj: Par i njihov sin (6) poginuli u eksploziji kuće

Užas u Nemačkoj: Par i njihov sin (6) poginuli u eksploziji kuće

Blic pre 2 minuta
Zelenski predlaže Trumpu sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini

Zelenski predlaže Trumpu sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini

Bloomberg Adria pre 6 minuta
Trampa pitali da li će uhapsiti Putina na isti način kao i Madura: "Oduvek sam imao vrlo dobar odnos s njim, ali sam jako…

Trampa pitali da li će uhapsiti Putina na isti način kao i Madura: "Oduvek sam imao vrlo dobar odnos s njim, ali sam jako razočaran..." (video)

Kurir pre 7 minuta