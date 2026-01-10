Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Državni sekretar SAD Marko Rubio uputio je podršku narodu Irana, nakon što su iranske vlasti isključile internet u pokušaju da obuzdaju antivladine proteste koji se šire tom zemljom. "SAD podržavaju hrabri narod Irana", napisao je na Iksu.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je juče novinarima u Beloj kući da će se SAD umešati u Iranu ako njena vlast počne da ubija ljude. Ocenio je da je ta zemlja "u velikoj nevolji", ali je isključio slanje vojske. Vlada te islamske države ceo dan drži zemlju u informacionoj izolaciji, ukinuvši internetske i telefonske veze sa svetom. Retka video svedočanstva sa terena šalju Iranci preko Starlinka, koji je u toj zemlji zabranjen.