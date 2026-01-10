Protesti u Iranu: Glavni tužilac rekao da će demonstranti biti optuženi kao neprijatelji Boga, najavljeni kontraprotesti

Antirežimske demonstracije u Iranu traju dve nedelje, a za to vreme poginulo je najmanje 65 osoba, a oko 2.300 je uhapšeno. Glavni tužilac Irana Mohamad Movahedi Azad izjavio je da će svi demonstranti biti optuženi kao "neprijatelji Boga".

Za ovaj prekršaj predviđena je smrtna kazna, prenosi Sky News. Ova odredba se odnosi na "izgrednike i teroriste" koji su oštetili imovinu i ugrozili bezbednost, kao i na sve koji su im pomogli, naveo je Movahedi Azad. Tužilaštvo treba brzo da pripremi suđenja i ne pokazuje bilo kakvu "blagost, saosećanje ili popustljivost", dodao je on. Tužilac u Teheranu Ali Salehi takođe je juče izjavio da demonstranti mogu da budu suočeni sa optužbom da su "neprijatelji Boga".