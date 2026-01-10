Makron, Merc i Starmer osudili "ubijanje demonstranata" u Iranu, pozvali na uzdržanost

Predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Nemačke Fridrih Merc i njegov britanski kolega Kir Starmer osudili su "ubijanje demonstranata“ u Iranu i pozvali iranske vlasti na "uzdržanost“ u jeku najvećih demonstracija u toj zemlji od 2022. godine. "Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja o nasilju koje sprovode iranske snage bezbednosti i odlučno osuđujemo ubijanje demonstranata", saopštili su u petak lideri Francuske, Velike Britanije i Nemačke, pozivajući iranske