Hegset naredio Nacionalnoj gardi u gradu Vašingtonu da počne da nosi oružje

Ministar odbrane Sjedinjenih Država Pit Hegset, naredio je da pripadnici Nacionalne garde koji patroliraju ulicama grada Vašingtona u okviru borbe protiv kriminala počnu da nose vatreno oružje, saopštio je Pentagon.

Ovaj korak, kako navodi AP, predstavlja proširenje intervencije predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa u prestonici zemlje, u trenutku kada je gotovo 2.000 pripadnika Nacionalne garde stacionirano u tom gradu. Tramp je izjavio da je grad bezbedniji nego ikada zbog njegove intervencije. On je nagovestio da bi mogao produžiti raspoređivanje trupa i saveznih agenata u Vašingtonu. - Veliko pitanje je koliko dugo ćemo ostati. Ako ostanemo, želimo da budemo
