Ponovo gaženje: Rusija gađala opet energetski sektor Ukrajine

Ruske oružane snage izvele su udare na energetske objekte koji obezbeđuju rad ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se navodi u saopštenju, udari su izvedeni operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom različitih grupacija ruske vojske. Rusko Ministarstvo je dodalo da su napadnuta i skladišta goriva, kao i privremeni punktovi Oružanih snaga Ukrajine. Kako navodi ukrajinski javni servis Suspilne, Ruske snage su jutros izvele napad na industrijsku infrastrukturu u Odesi, saopštila je Odeska oblastna vojna administracija.