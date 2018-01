NBA: Teo razbio Bogdana, ‘orlovi’ odlični (video)

U srpskom okršaju u Los Anđelesu, Klipersi su razbili Sakramento 126:105 i stigli do polovičnog učinka u najjačoj ligi sveta. LA Klipersi su vodili od prvog do poslednjeg minuta. Razlika je bila između 20 i 15 poena. Mnogo toga je bilo jasno već posle prve četvrtine koju je četa Doka Riversa dobila sa 30:17. Do kraja meča Sakramento je slavio samo u poslednjoj deonici u kojoj je bilo 37:35 za ‘kraljeve’. Splash...