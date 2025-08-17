Pešić slavio u „svom“ Minhenu pa poručio: „Bila nam je potrebna ova utakmica“

Košarkaši Srbije osvojili su Superkup u Minhenu, pošto su u finalu pobedili selekciju Nemačke rezultatom 91:81. Posle meča Svetislav Pešić je istakao da je zadovoljan kako je njegov tim izgledao.

Ističe selektor da je ova utakmica bila potrebna Orlovima, da osete ovako jakog protivnika. Inače, Pešić je slavio u dobro poznatom gradu gde je radio i živeo i gde voli često da boravi. – Mnoge stvari su bile dobre, a ono što je najvažnije da smo imali najjačeg protivnika do sada, kandidata za medalju na EP. Fantastična ekipa, izuzetnu u odbranu. Vrhunska ekipa, prepuna dvorana, odlična atmosfera. Bila nam je potrebna ova utakmica. Bavim se igrom, da vidim koliko