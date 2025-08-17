Evropo, plašiš li se ovakvog Jokića: Pogledajte Nikolu šta radi u dresu Srbije, ovako nešto nikad nije u NBA!

Košarkaška reprezentacija Srbije je uspela da osvoji pripremni turnir u Minhenu pred Evrobasket, gde je slavila protiv Nemačke sa 91:81 i tako nastavi sa odličnim rezultata u ovom periodu pre glavnog turnira u Letoniji.

U duelu sa Nemačkom je dominirao Nikola Jović sa 22 poena, uz sjajan šut iz igre (7/11), dok su osim njega dvocifreni bili i Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić i Tristan Vukčević sa po 11 datih koševa. Nikola Jokić je na ovom susretu odigrao još jednu sebi prepoznatljivu partiju u kojoj je imao sedam poena i isto toliko asistencija, dok je uhvatio i osam skokova. Posebno se izdvojio i jedan snimak našeg Nikole Jokića koji se dogodio na zagrevanju, a koji je malo ko i