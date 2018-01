Vremeplov: Umro Jovan Cvijić

Danas je utorak, 16. januar, 16. dan 2018. Do kraja godine ima 350 dana. 1547 - Ivan Grozni je u Moskvi krunisan za cara Rusije. On je prvi car u ruskoj istoriji - njeni vladari su do tada nosili titule velikih kneževa. S ciljem stvaranja jake centralizovane države, ojačao je samodržavlje i suzbijao je samovolju boljara. Reforme je sprovodio svim sredstvima, zbog čega je dobio nadimak "Grozni" (u značenju "strašni", "silni"). Podigao je...