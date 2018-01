Turska vojska mogla bi da napreduje u dubinu sirijske teritorije, do provincije Idlib, izjavio je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan tokom nastupa u gradu Kodžaeli. Kako prenosi Sputnjik, turski lider je naglasio da se vojna operacija u Afrinu nastavlja. „Ako Alah dozvoli, doći ćemo i do Idliba“, rekao je Erdogan. On je naglasio da se cela nacija ujedinila u podršci operaciji u Afrinu, kao i 15. jula 2016. godine, u vreme državnog...