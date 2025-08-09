UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Nećemo dati zemlju okupatorima

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.263. dan. Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Iz Moskve potvrdili susret dvojice predsednika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev i njegovi saveznici dele uverenje da je sada moguće postići barem prekid vatre, uz odgovarajući pritisak na Rusiju. Savet EU odobrio je isplatu od više od 3,2 milijarde evra pomoći Ukrajini.

- Guverner Aljaske spreman da bude domaćin sastanka Trampa i Putina Guverner Aljaske Majk Danlivi izjavio je danas da je ta država spremna da bude domaćin sastanka predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, uz ocenu da je logično da se razgovori o pitanjima od globalnog značaja vode na toj, kako je naveo, najvažnijoj strateškoj lokaciji na svetu. - Dmitrijev: Neke zemlje će pokušati da poremete sastanak Putina i