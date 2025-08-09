"Ukrajina neće dati svoju zemlju: Okupatorima!" Zelenski se oglasio nakon najave sastanka Trampa i Putina

Blic pre 2 minuta
"Ukrajina neće dati svoju zemlju: Okupatorima!" Zelenski se oglasio nakon najave sastanka Trampa i Putina

Predsednik Volodimir Zelenski je danas rekao da "Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatorima" nakon što je Donald Tramp rekao da će se sastati sa Vladimirom Putinom sledeće nedelje i da kraj rata mora da uključuje "neku razmenu teritorija".

Ukrajinski predsednik Zelenski je rekao da je Kijev spreman za stvarna rešenja koja bi mogla doneti mir, ali je dodao da bi sva rešenja bez Ukrajine bila protiv mira. Tramp je rekao da planira da se sastane sa ruskim predsednikom sledećeg petka na Aljasci. Ruska državna medijska agencija Tass je potvrdila datum i lokaciju sastanka, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova. Američki predsednik je takođe rekao da će "biti izvesne razmene teritorija" na
