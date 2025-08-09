„Putin reaguje na pritisak“: Reakcije na Trampovu najavu sastanka na Aljasci

Nedeljnik pre 24 sata
„Putin reaguje na pritisak“: Reakcije na Trampovu najavu sastanka na Aljasci

Povodom najave američkog predsednika Donalda Trampa da će se sastati na Aljasci sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, nakon što je ranije tog dana razmotrio uslove potencijalnog mirovnog sporazuma za okončanje rata u Ukrajini, niže se sve veći broj reakcija.

Zelenski razgovarao s Makronom Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa svojim francuskim kolegom Emanuelom Makronom telefonom o „diplomatskoj situaciji“ u vezi s Ukrajinom uoči sastanka američkog i ruskog predsednika zakazanog za petak. „Razmenili smo mišljenja o diplomatskoj situaciji“, napisao je Zelenski na Telegramu. Dodao je da je važno da „Rusi više nikoga ne uspeju da prevare“. Poljski premijer: Zamrzavanje rata u ukrajini moglo bi
