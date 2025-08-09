Tramp otkrio gde će se i kada sastati sa Putinom! Odabrao bivšu rusku teritoriju!

Predsednik Donald Tramp je izjavio da će se sledećeg petka sastati sa Vladimirom Putinom u američkoj saveznoj državi Aljasci. "Dalji detalji će uslediti", naveo je predsednik SAD u objavi na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

Ranije je Tramp rekao da će se "vrlo brzo" sastati sa svojim ruskim kolegom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Dodao je: "Bilo bi i ranije, ali pretpostavljam da postoje bezbednosne pripreme koje, nažalost, moraju da se sprovedu. Inače bih to uradio mnogo brže. I on bi. On bi voleo da se sastanemo što je pre moguće. Slažem se s tim." Donald Tramp je izjavio da će u mirovnom sporazumu za Ukrajinu "biti izvesne razmene teritorija na dobrobit obe