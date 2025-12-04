Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euractiv
Federika Mogerini, bivša visoka komesarka EU, podnela je danas ostavku na mesto rektora Koledža Evropa, a nakon što je proglašena osumnjičenom u istrazi o prevari zbog navodnog favoriziranja u diplomatskoj obuci koju finansira EU.

U izjavi nakon sastanka Izvršnog odbora fakulteta ona je rekla da ostavku podnosi u skladu s najvećom strogošću i pravičnošću s kojom je, kako je rekla, oduvek obavljala svoje dužnosti. "Imam puno poverenje u pravosudni sistem i verujem da će se utvrditi ispravnost postupka Koledža", rekla je Mogerini u saopštenju nakon što je puštena iz pritvora, dodajući da će u potpunosti sarađivati sa vlastima, prenosi Euractiv. Njen potez dolazi dan nakon što je visoki
