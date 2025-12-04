Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

Bivša šefica diplomatije Evropske unije (EU) Federika Mogerini (Federica Mogherini), osumnjičena za prevaru, podnela je ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope koji obučava mlade za diplomatiju. "U skladu sa najvećom strogošću i pravednošću sa kojom sam uvek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope i direktorke Diplomatske akademije Evropske unije", navela je u pisanoj izjavi, prenosi Politiko. Mogerini i