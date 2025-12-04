Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

Slobodna Evropa pre 4 sati
Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope
Bivša šefica diplomatije Evropske unije (EU) Federika Mogerini (Federica Mogherini), osumnjičena za prevaru, podnela je ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope koji obučava mlade za diplomatiju. "U skladu sa najvećom strogošću i pravednošću sa kojom sam uvek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope i direktorke Diplomatske akademije Evropske unije", navela je u pisanoj izjavi, prenosi Politiko. Mogerini i
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Radio 021 pre 4 sati
„Koledžgejt” drma vladu Ursule fon der Lajen

„Koledžgejt” drma vladu Ursule fon der Lajen

Politika pre 4 sati
Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

N1 Info pre 5 sati
Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Beta pre 4 sati
Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

Federika Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope

Euronews pre 5 sati
Federika Mogerini podnela ostavku

Federika Mogerini podnela ostavku

Nedeljnik pre 5 sati
Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEU

Svet, najnovije vesti »

Akterka afere Katargejt ima poruku za Federiku Mogerini

Akterka afere Katargejt ima poruku za Federiku Mogerini

Danas pre 38 minuta
Ukrajinski komandant: Naše jedinice i dalje drže severni deo Pokrovska

Ukrajinski komandant: Naše jedinice i dalje drže severni deo Pokrovska

Danas pre 1 sat
CNN analizira zašto je trajni mir u Ukrajini daleko van domašaja

CNN analizira zašto je trajni mir u Ukrajini daleko van domašaja

Danas pre 1 sat
Kijev optužio Moskvu da šalje ukrajinsku decu u kampove za prevaspitavanje u Severnoj Koreji

Kijev optužio Moskvu da šalje ukrajinsku decu u kampove za prevaspitavanje u Severnoj Koreji

Danas pre 1 sat
Milka čokolade za decu povlače se iz Španije nakon otkrivanja skrivenih alergena

Milka čokolade za decu povlače se iz Španije nakon otkrivanja skrivenih alergena

RTV pre 33 minuta